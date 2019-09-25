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25.09.2019

Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmadı | Video

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Dortmund şehrinde yaşayan Oğuzhan Öz adlı 16 yaşındaki Türk genci, iddiaya göre elinde üç hilalli Türk bayrağı dövmesi olduğu gerekçesiyle okula alınmadı. Türk genci elindeki dövmeyi asla silmeyeceğini söylerken, babası da okula dava açmaya hazırlanıyor.

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