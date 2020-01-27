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27.01.2020

Elazığ'da enkaz altında kalan Dürdane Aydın'ı tırnaklarıyla kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud, A Haber'e konuştu

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Durdane Aydın, “Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya, Mahmud isimli Suriyeli tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. Ben ölsem asla o çocuğu unutmam. Buradan çıktıktan sonra arayıp onu bulacağım” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada yayınlanan bu video kısa süre içerisinden en çok konuşulanlar arasına girmişti. Dün, Dürdane Aydın'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Tüm Türkiye'nın konuştuğu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mahmud el Osman, "Depremin olduğu an ben spor yapıyordum. Panik bir şekilde dışarı çıktım ve insanları sokakta gördüm. Enkazı gördüm ve koştum. Mutfağın penceresinden girdim. Telefonun ışığıyla içeri girdim kimseyi görmedim, ses duymadım dışarı çıktım. Dışarı çıktıktan sonra bir ses geldi. Sonra tekrar içeri girdim ve insanları çıkarmaya başladım." ifadelerini kullandı. İşte Mahmud el Osman'ın anlattıklarıyla ilgili tüm detaylar...
Suriyeli Mahmud tırnaklarıyla enkaz altında kalan kadını kurtardı |Video SURİYELİ MAHMUD TIRNAKLARIYLA ENKAZ ALTINDA KALAN KADINI KURTARDI |VİDEO
Suriyeli Mahmud Elazığda enkazdan tırnaklarıyla kazıyarak kurtardığı kadınla buluştu |Video SURİYELİ MAHMUD ELAZIĞ'DA ENKAZDAN TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK KURTARDIĞI KADINLA BULUŞTU |VİDEO

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