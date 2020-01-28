Elazığ depreminde Arzu Zeynalov ve ailesinin sır kurtuluşu!

Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde mucize kurtuluş öykülerinden biri daha...Elazığ'daki depremde yıkılan apartmanlardan biriydi "Dilek Apartmanı"... Dilek apartmanının üçüncü katındaysa, 2 buçuk yaşındaki bebeğiyle Arzu Yeynalov ve ailesi yaşıyordu. O aile, enkaz yığınının arasından sağ salim kurtuldu. Ama nasıl kurtuldukları tam bir sır. Zaten mucize denilmesinin nedeni de o sırda. Anne Arzu Zeynalov, "Eşim, çocuğum ve kuzenim ile beraber oturuyorduk. Bir anda sarsıntı oldu. Eşimde deprem korkumu bildiği için beni sakinleştirmek için gülümsedi. 2 saniye geçmeden çok büyük yıkıntı meydana geldi. Kalkıp koridora doğru kaçarken elektrikler kesildi. Öleceğimizi beklerken önümüze bir yol açıldı." diyor. İşte o mucize kurtuluşun hikayesi...