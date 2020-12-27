Elazığ depremi Malatya'da da hissedildi! Deprem anına ait görüntüler geldi | Avizeler böyle sallandı

AFAD verilene göre saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ merkezi olan 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi. Deprem anına ait ilk görüntüler geldi.

Yerin yaklaşık 16 kilometre altında yaşanan deprem Malatya'da da hissedildi.

Kısa süreli yaşanan panikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarken, şuan için herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.