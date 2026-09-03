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Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi açıldı: Binlerce yıllık tarih sergileniyor
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Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi açıldı: Binlerce yıllık tarih sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2 bin eser ziyaretçilerle buluşuyor. Paleolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimi ile Elazığ'ın yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor.

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