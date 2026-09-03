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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: 30 tutuklu, Zeinal Abarakov yeniden ifade verdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: 30 tutuklu, Zeinal Abarakov yeniden ifade verdi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30'a yükselirken, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov cezaevinden Tunceli'ye getirilerek Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yaklaşık 4 saat yeniden ifade verdi. 5. operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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