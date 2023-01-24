24 Ocak 2023, Salı
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Ekrem İmamoğlu'nun seyahatleri CHP yandaşlarını isyan ettirdi! Enver Aysever: Bir İstanbul'da otur ya!
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, son 10 gün içerisinde İstanbul'da yer almayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. Meral Akşener'in peşinden adaylık için ülke ülke il il gezen İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Aysever, "Niye geziyorsun, bir İstanbul'da otur. İstanbul'un sorunlarını çöz. Tatile bile gitmeyeceksin." tepkisini gösterdi.