Ekrem İmamoğlu’nun “Haliç” algısı

Bir dönem kokusundan yanından geçilemeyen, temizlenmesine imkansız gözüyle bakılan, İstanbul'un Altın Boynuzu Haliç'i şimdi de İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu sahiplendi. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN