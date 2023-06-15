15 Haziran 2023, Perşembe
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Ekrem İmamoğlu’nun “Haliç” algısı
Bir dönem kokusundan yanından geçilemeyen, temizlenmesine imkansız gözüyle bakılan, İstanbul'un Altın Boynuzu Haliç'i şimdi de İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu sahiplendi. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti.