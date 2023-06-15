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Ekrem İmamoğlu’nun “Haliç” algısı

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 12:02
Bir dönem kokusundan yanından geçilemeyen, temizlenmesine imkansız gözüyle bakılan, İstanbul'un Altın Boynuzu Haliç'i şimdi de İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu sahiplendi. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti.
İmamoğlu’nun “Haliç” algısı İMAMOĞLU'NUN "HALİÇ" ALGISI

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İmamoğlu’nun “Haliç” algısı
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