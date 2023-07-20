Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli' toplantısını kim sızdırdı? CHP'li Gökhan Günaydın duyurdu

Seçim kaybetme rekorunu elinde tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için “değişim” sloganıyla isyan eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle “darbe” amaçlı “gizli” bir toplantı gerçekleştirdi. Gündeme bomba gibi düşen o görüşmeye katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğini açıkladı. Günaydın "Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." ifadelerine yer verdi.