Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe hazırlığı! Görüntüler CHP'nin ortasına bomba gibi düştü! Tam gaz dilekçe hazırlığı...

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranıyla büyük bir hezimet yaşayan CHP'de 'değişim' krizi her geçen gün biraz daha büyürken Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerginlik de artıyor. Bu gelişmeler yaşanırken akşam saatlerinde YouTube'ta yayınlanan bir toplantı görüntüsü CHP'nin ortasına adeta bir bomba gibi düştü. Görüntülerde İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bir dilekçe hazırlığı yaptığı görüldü. İşte o görüntüler...

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ateşi harlanarak büyüyor. Daha önce defaatle 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutundan eylem boyutuna geçti.



Bu kapsamda 'Değişim' A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu, toplantılara da başladı. Zoom üzerinden yapılan son toplantı ise ifşa oldu.





Söz konusu ifşayı CHP Genel Merkezi'nin yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın İmamoğlu ve değişim tayfasının yaptığı planlardan noktası virgülüne haberdar olduğu öğrenildi.



ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getiriyor.



"Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık" diyen İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı.







İmamoğlu'nun Gökhan Bey diye söz ettiği kişinin ise CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir kurultay sürecinin başlattıklarını da dile getirdi.



Şu ifadeleri kullandı:

Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum.







Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?



İşte o isimler

Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç...





İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan'ın yazdığı, örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl'ün ayarladığı, Parti Meclisi'ni Gökhan Günaydın'ın organize ettiği öğrenildi.





MURAT ONGUN...

Öte yandan Murat Ongun'un da İBB'nin bütçesiyle yeni MYK üyelerini sosyal medyada linç ettirdiği iddialar arasında.

BÜYÜKBAŞ CHP'LİLERDEN İMZALI İHANET

İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi.



O çarpıcı diyaloğa yakından bakalım:



Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.



Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayın ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.



İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.





SELİN SAYEK BÖKE...

Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin hanıma (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak.



İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar.



Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e Çanakkale'ya göndreceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak.



Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.



Muharrem Erkek: Evet, iyi olur.





ÖZGÜR ÖZEL DE İŞİN İÇERİSİNDE

Öte yandan söz konusu yayına Özgür Özel'in de katılım sağladığı gözlemlendi.



Ekrem İmamoğlu: O zaman Parti Meclisi süreci aslında şu anda dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin başkanın (Tekin Bingöl) ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.





Değişim kaosunda neler yaşandı? Hemen hatırlayalım;



12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın etti, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.



Bunun üzerine gözünü CHP koltuğuna diken Ekrem İmamoğlu 'değişim' söylemini üst perdeden dillendirmeye başladı.

KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'

İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.



İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ

CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.



İmamoğlu 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ekişmesinin gölgesinde ikilinin kurmayları da birbirine girmiş vaziyette. Bay Bay Kemal'in A Takımı her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve ekibine ayar üstüne ayar veriyor.