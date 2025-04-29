29 Nisan 2025, Salı
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Ekrem İmamoğlu’na ait oldukları belirlenen lüks otomobiller otoparkta böyle görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ikinci dalga operasyonu sürerken, Ekrem İmamoğlu'na ait oldukları öğrenilen olan araçlara el konuldu. Beykoz’daki bir rezidansın otoparkında gizlediği belirlenen çok sayıda lüks otomobiller böyle görüntülendi.