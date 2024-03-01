Ekrem İmamoğlu videosu sosyal medyayı salladı! Bay Kibir Reklamoğlu: Dürüst olmak gerekmiyor ama olayım bana da bir değişiklik olur

Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken bugüne kadar verdiği vaatleri tutmamasıyla tanınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Bay Kibir Reklamoğlu" adıyla sosyal medyada yayınlanan animasyon filmi viral oldu. Videoda Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı vaatlerine yer verilirken yapılan espriler izleyenleri güldürdü. Videoda CHP fondaşı Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Uğur Dündarın karakterleri de yer aldı. .