Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisinden ne talep etti?

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Hukukçu Avukat Serkan Toper CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar altındayken İngiliz Büyükelçisi ile balık restoranında yediği yemek hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toper, görüşmenin kesinlikle Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olması gerektiğinin altını çizerken "Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri İngiliz büyükelçisine bildirdiyse suç oluşur." ifadelerini kullandı. Toper ayrıca İmamoğlu'nun görüşmede İngiltere'den cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istediğini de paylaştı. İşte detaylar...