12 Ocak 2022, Çarşamba
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Ekrem İmamoğlu ekmekler nerede?
Bağcılar’da İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten tam 1 saat 19 dakika geç göndermesine vatandaşlar yoğun tepki gösterdi. Halk Ekmek büfesinin önünde 100 metreden fazla uzun kuyruklar oluşurken, görevliler ekmeğin geç gelmesinin nedeni olarak araç arızası ve trafiği öne sürdü.