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Ekrem İmamoğlu Çevre-1 teknesini makam aracı yaptı! Göreve geldiğinden beri 256 kez tekneyi kullandı

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Giriş: 30.03.2022 12:13
Güncelleme:30.03.2022 12:34
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre-1 teknesini kendisine 'makam aracı' olarak tahsis etmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İBB ile İSTAÇ arasında yapılan kira sözleşmesinde İmamoğlu'nun tekneyi aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı görüldü. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez tekneyi kullanan İmamoğlu'nun toplam kira masrafı ise 10 milyonu buldu.
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