Ege’de faylar mercek altında! İzmir Körfezi’ne 6 sismometre yerleştirilecek

Son dakika haberi... 6, 6'lık deprem sonra gözler Ege'de. Dokuz Eylül Üniversitesi deprem araştırma ve uygulama merkezi, bölgedeki fay hareketlerini takip etmek için önemli bir çalışmaya imza atacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber'e anlattı.

Son dakika haberi... 6, 6'lık deprem sonra gözler Ege'de. Dokuz Eylül Üniversitesi deprem araştırma ve uygulama merkezi, bölgedeki fay hareketlerini takip etmek için önemli bir çalışmaya imza atacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber'e anlattı.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir fay hatlarının durumu ve hazırladıkları rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

EGE'DE FAYLAR MERCEK ALTINDA

Depremin ardından sahada olduklarını ve önemli gözlemler elde ettiklerini vurgulayan Sözbilir, "Fayları saniye saniye izleyip, tepkilerini ölçmeye çalışacağız. Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez." dedi.

Tsunami ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem sonrasında oluşacak tsunami sonrasında insan kayıplarının önüne geçmek için modelleme çalışması yapmak zorundayız. Deprem ile tsunami arasındaki oluşma süresi bize önlem almak için zaman kazandıracaktır. Çünkü gelecekte deniz fayları 7'nin üzerinde deprem ürettiğinde tsunami de üretecektir. Bu nedenle Türkiye Tsunami Projesi'ni çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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