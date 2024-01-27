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Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden hissedildi.

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 09:06
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İzmir ve çevre illerden hissedildi. Detayları A Haber muhabiri Tayfın Er aktardı.
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