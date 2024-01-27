Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden hissedildi.

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İzmir ve çevre illerden hissedildi. Detayları A Haber muhabiri Tayfın Er aktardı.

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