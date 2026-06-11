Kılıçdaroğlu’ndan istifa krizi ve olağanüstü kurultay çıkışı! Hesaplaşma masası kuruldu!

Ana muhalefet partisinin kalbi olan CHP Genel Merkezi bugün tarihi anlara, siyaset kazanının kaynadığı en sıcak saatlere sahne oldu. Parti Meclisi toplantısı; istifa dalgaları, ihraç listeleri ve genel başkanlık tartışmalarının gölgesinde tam 2,5 saat sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hem parti içine hem de kurultay bekleyen muhaliflere çok sert mesajlar geldi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, siyasi kulisleri sarsan, "ateş hattı" niteliğindeki zirvede yaşanan tüm sarsıcı detayları ve Genel Merkez koridorlarındaki o gerilimli atmosferi bir bir aktardı.