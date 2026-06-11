ABD Savunma Bakanlığı'nda kimyasal alarmı: Son durum ne? A Haber Pentagon çevresinden aktardı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bugün hava kalitesi sensörlerinin alarm vermesiyle adeta alarm durumuna geçti. Binlerce personelin çalıştığı devasa komplekste "olduğunuz yerde kalın" emri verilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve tehlikeli madde (Hazmat) ekibi sevk edildi. 11 Eylül saldırılarının izlerini taşıyan stratejik merkezde yaşanan bu sıcak gelişmeleri, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz olay yerinden Pentagon binası yakınlarından aktardı.