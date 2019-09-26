Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi | Video

23 Eylül tarihinde İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde PKK sempatizanı bir şahıs "Biji Apo" diye slogan atmaya kalkıştı. Vatandaşları tahrik ederek sloganlarına devam eden şahıs provokasyon için uğraştı ama vatandaşlar şahsın bu çabalarına geçit vermedi.