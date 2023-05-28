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Edirne’de seyyar sandık, evinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

İHA
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Giriş: 28.05.2023 15:36
Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gidemeyen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşların, seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı.
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