Ebrar Sitesi 1400 kişiye mezar oldu! Kahramanmaraş'ta ilk duruşma görüldü

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri'nin L blokunun ilk duruşması görüldü. Binayı yapan kooperatifin başkanı aynı zamanda Ebrar Siteleri'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı'nın da damadı olan tutuklu Ahmet Doğan suçlamaları kabul etmeyerek, "Kooperatifte gereken bütün izinler, ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM OLDU." dedi. Mahkeme heyeti, dosyada tutuksuz olan Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

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