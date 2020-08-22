Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül ziyaret sonrası konuştu "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız." fiadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Gül, taziyelerini iletti.

BAKAN GÜL'DEN DUYGU DELEN AÇIKLAMASI

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Gül, "En ufak şiddet titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Yargı mensuplarının hassasiyetle bu konuların üstüne giderek çözeceklerine inanıyoruz. Elbette giden can geri

gelmiyor, ama bu dünyada ve ahirette yanlarına kar kalmayacağını biliyoruz. Duygu Delen kardeşimizin acısını paylaşıyoruz." dedi.

OLAY

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.