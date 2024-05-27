Durmuş Görmez suç örgütü çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen Mahzen-49 operasyonlarında elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyon kapsamında 30 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

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