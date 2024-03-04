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Dünyayı ekran başından keşfettiğimiz yıl: 1978! Referandum çalışmalarının renkli anları

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 15:19
Dünyanın dönemin en gelişmiş iletişim aracı televizyon ile keşfedildiği yıllardan birine gideceğiz şimdi. 1987 senesine... Çin'de katliamla biten öğrenci olaylarından, Türkiye'de üniversitelerde başlayan başörtüsü eylemlerine, Türk siyasetinde halkın oyuyla siyasi yasakların kaldırıldığı, dünya ekonomi tarihindeki en vahim krize, 'Kara Pazartesi'ye, dünyayı kasıp kavuran Simpson ailesinin maceralarının ilk başladığı güne, 'Masalcı Teyze' Adile Naşit'i, '7 Güzel Adam'dan biri Cahit Zarifoğlu'nu kaybettiğimiz yıla gideceğiz. Acısıyla tatlısıyla şimdi 1987'yi hatırlama zamanı…
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