25 Nisan 2022, Pazartesi
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Dünyanın övdüğü Türk SİHA'ları İYİ Parti'nin hedefinde! İYİ Partili Aytun Çıray'ın sözleri tepki çekti .
Türkiye'de milli teknoloji hamlesi SİHA'lar çoğu vatandaş için gurur kaynağı olarak görülürken İYİ Parti'de SİHA'lara yönelik hazımsızlık yaşanıyor. Selçuk Bayraktar'ı hedef alan İYİ Partili Aytun Çıray bu kez de "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin çok sayıda isimden tepki gelirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" dedi.