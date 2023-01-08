Dünyanın örnek aldığı TÜRK ORDUSU! Dosta GÜVEN düşmana KORKU... Türk Silahlı Kuvvetleri 3 kıtada 11 ülkede

Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en önemli ordularından biri ve bugün 3 kıtada, 11 ülkede görev yapıyor. Gittiği yerde barış ve güvenin teminatı oluyor. Türk askeri nerelerde bayrağımızı dalgalandırıyor? Hangi ülkelerde üssümüz var? Detaylar Merve Özkan'ın özel dosya haberinde...

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