Dünyanın konuştuğu İstanbul mitingi! 14 Mayıs'a günler kala tarihi miting neyi işaret ediyor? Seçim ilk turda biter mi? A Haber'de değerlendirdi

Yüzyılın mitinginde milyonlar İstanbul'da Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Görüntüler tüm dünyada gündem oldu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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