Dünyanın gözü Rusya’da! Çatışmalar iç savaşa dönüşür mü? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Dünya nasıl bakıyor? Avrupa Birliği nasıl bakıyor? Wagner isyanı Rusya’yı olası bir iç savaşa sürükler mi? İsyanın arkasında Batı desteği var mı? Rus lider Putin ile eski şefi Prigojin neden karşı karşıya geldi? Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Avrupa Birliği Uzmanı Can Baydarol, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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