20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Dünyanın gözü Lviv zirvesindeydi! Ukraynalılar ne düşünüyor? A Haber Lviv sokaklarında
Lviv'deki Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres zirvesi tüm dünyada yakından takip edildi. Peki Ukraynalılar ve Ukrayna'daki Türk iş dünyası, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin ne düşünüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Lviv sokaklarından aktardı.