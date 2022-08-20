Dünyanın gözü Lviv zirvesindeydi! Ukraynalılar ne düşünüyor? A Haber Lviv sokaklarında

Lviv'deki Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres zirvesi tüm dünyada yakından takip edildi. Peki Ukraynalılar ve Ukrayna'daki Türk iş dünyası, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin ne düşünüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Lviv sokaklarından aktardı.

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