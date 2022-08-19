Lviv'deki görüşme dünya basınında! Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gözü kulağı Lviv'deki görüşmedeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Dünya medyasının gündeminde üçlü zirve vardı. İşte dış basından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 08:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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