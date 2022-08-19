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Lviv'deki görüşme dünya basınında! Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gözü kulağı Lviv'deki görüşmedeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Dünya medyasının gündeminde üçlü zirve vardı. İşte dış basından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 08:22
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Lviv’deki görüşme dünya basınında! Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gözü kulağı Lviv'deki görüşmedeydi.

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Lviv’deki görüşme dünya basınında! Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'da bir araya gelmesi, uluslararası medyanın da gündemindeydi.

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Lviv’deki görüşme dünya basınında! Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Ajanslar haberi son dakika olarak verdi, konuşmaları canlı yayımladı.

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Lviv’deki görüşme dünya basınında! Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna'nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti.

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Lviv’deki görüşme dünya basınında! Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Independent ise Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna'ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.