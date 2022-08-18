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Başkan Erdoğan Ukrayna'nın Lviv kentinden ayrıldı

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Başkan Erdoğan Ukrayna’nın Lviv kentinden ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinden ayrıldı.

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