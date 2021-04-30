30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı

Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2021 20:47
Güncelleme:30.04.2021 21:01
Portekiz'de 516 metre uzunluğunda ve 175 metre yüksekliğindeki dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı. Asma köprü, Porto'nun güneyinde, Aguieiras Şelalesi ile Paiva Boğazı'nı birbirine bağlayan Arouca kasabasında bulunan Arouca Jeoparkı'nda yer alıyor

Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü 516 Arouca, Portekiz'de turizme açıldı. Salgın sebebiyle kapalı olan 516 metre uzunluğundaki köprünün yerden yüksekliği ise 175 metre olduğu açıklandı. Asma köprü, Porto'nun güneyinde, Aguieiras Şelalesi ile Paiva Boğazı'nı birbirine bağlayan Arouca kasabasında bulunan Arouca Jeoparkı'nda yer alıyor. '516 Arouca' olarak adlandırılan köprüden ilk geçen kişinin ise 42 yaşındaki Hugo Xavier olduğu ifade edildi.

MALİYETİ 2.8 MİLYON DOLAR

Maliyetinin 2,8 milyon dolar olduğu köprünün geçişinin ise 10 dakika sürdüğü ifade edildi. Şelale ve vadi manzaralı köprünün inşaatının 3 yıl sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, yeni köprüyle pandemiden olumsuz etkilenen bölgeye ziyaretçi ve turist çekmeyi ümit ediyor. Arouca Belediye Başkanı Margarida Belem konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok. Aşmamız gereken birçok zorluk çıktı ama başardık" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Rus aşısının en önemli özelliği...
"Rus aşısının en önemli özelliği..."
30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
Türkiye'de şu anda ne kadar aşı var?
Türkiye'de şu anda ne kadar aşı var?
Çalışma izniyle ilgili İçişleri'den ek genelge
Çalışma izniyle ilgili İçişleri'den ek genelge
Rus aşısının yan etkileri var mı?
Rus aşısının yan etkileri var mı?
Teröristler İsviçre'de Türkleri hedef alıyor!
Teröristler İsviçre'de Türkleri hedef alıyor!
Kılıçdaroğlu yine kendiyle çelişti
Kılıçdaroğlu yine kendiyle çelişti
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Rus aşısına acil kullanım onayı verildi
Rus aşısına acil kullanım onayı verildi
Öve öve bitiremedi! 1 ayda çöp oldu
Öve öve bitiremedi! 1 ayda çöp oldu
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri
Daha Fazla Video Göster