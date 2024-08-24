24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Türk limanının, İngiltere’nin önde gelen haber portallarından Lloyd’s List’in hazırladığı İlk 100 Liman 2024 Raporu listesinde yer aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 limanın yer aldığı sıralamada; Ambarlı Limanı’nın 64’üncü, Kocaeli Limanı’nın 85’inci, Mersin Limanı’nın 91’inci ve Tekirdağ Limanı’nın 100’üncü sıradan listeye girdiğini belirterek, “Bunun yanı sıra en dikkat çekici başarı hikayesi sergileyen Ambarlı Limanı’nın konteyner elleçleme miktarının 2023'te Türkiye’nin deniz ticaretinin büyümesiyle doğru oranda büyüyerek 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artış gösterdi” dedi.