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Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a doğum günü tebrikleri

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Giriş: 26.02.2022 01:34
26 Şubat 1954 tarihinde dünyaya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü vesilesiyle tebrik mesajları yağdı. #İyikiDoğdunREİS etiketinin altında toplanan on binlerce kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan için duygu dolu mesajlar bıraktı.
Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan’a doğum günü tebrikleri
Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a doğum günü tebrikleri
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