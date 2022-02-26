26 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a doğum günü tebrikleri
26 Şubat 1954 tarihinde dünyaya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü vesilesiyle tebrik mesajları yağdı. #İyikiDoğdunREİS etiketinin altında toplanan on binlerce kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan için duygu dolu mesajlar bıraktı.