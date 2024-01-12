12 Ocak 2024, Cuma
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Dünya Epstein Adası’nı konuşuyor! Listede adı olan ünlü isimler kimler? Epstein olayı ne?
Sapık Yahudi Jeffrey Epstein'in küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturduğu 'pedofili adası' skandalında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tüm dünyanın tepki gösterdiği olayın sapkınlık boyutu dosyadan çıkan bilgilerle daha da büyüyor. MOSSAD adına çalıştığı belirtilen ve bu iğrençlikten büyük paralar kazandığı için 'milyarder' lakabı takılan sapık Yahudi Epstein'in ajandasında Prens Andrew'den, Donald Trump'a ve Bill Clinton'a kadar birçok ünlü ve siyasi isim yer alıyor. İşte dünyayı sarsan o dava hakkında merak edilenler…