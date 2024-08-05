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Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İsrail İran'a savaş ilan edebilir

Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İsrail İran'a savaş ilan edebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 12:58
İran’ın “zamanı gelince” açıklaması bugünü mü işaret ediyor? İran’ın saldırısına saatler mi kaldı? İran tehditlerinde ne kadar gerçekçi? İsrail’e saldırı tehdidi, yayınlanan animasyonlar nasıl okunmalı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Saldırı an meselesi mi? Çarpıcı sözler SALDIRI AN MESELESİ Mİ? ÇARPICI SÖZLER

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Saldırı an meselesi mi? Çarpıcı sözler
Saldırı an meselesi mi? Çarpıcı sözler
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