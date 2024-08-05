Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İsrail İran'a savaş ilan edebilir

İran’ın “zamanı gelince” açıklaması bugünü mü işaret ediyor? İran’ın saldırısına saatler mi kaldı? İran tehditlerinde ne kadar gerçekçi? İsrail’e saldırı tehdidi, yayınlanan animasyonlar nasıl okunmalı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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