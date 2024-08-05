05 Ağustos 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İsrail İran'a savaş ilan edebilir
İran’ın “zamanı gelince” açıklaması bugünü mü işaret ediyor? İran’ın saldırısına saatler mi kaldı? İran tehditlerinde ne kadar gerçekçi? İsrail’e saldırı tehdidi, yayınlanan animasyonlar nasıl okunmalı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.