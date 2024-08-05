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Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İsrail İran'a savaş ilan edebilir

İran'ın "zamanı gelince" açıklaması bugünü mü işaret ediyor? İran'ın saldırısına saatler mi kaldı? İran tehditlerinde ne kadar gerçekçi? İsrail'e saldırı tehdidi, yayınlanan animasyonlar nasıl okunmalı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 05.08.2024 12:57 Güncelleme: 05.08.2024 12:58
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Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İsrail İran’a savaş ilan edebilir

Orta Doğu'da eller tetikte... İran'ın saldırı sinyalleri, savaş endişesini zirveye taşıyor.

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Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İsrail İran’a savaş ilan edebilir

Bölgenin geleceği savaşla mı belirlenecek? İran – Hizbullah misillemesi ne zaman? İsrail'in yanıtı ne olur? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İsrail İran’a savaş ilan edebilir

KIYAMET GÜNÜ SENARYOSU

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan: İran devlet aklıyla yönetilen bir ülkedir. Mutlaka karşılık verecektir. Özellikle enformasyon başkanlığı tarafından yayınlanan bir kıyamet günü senaryosu var.

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Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İsrail İran’a savaş ilan edebilir

"MUTLAKA BİR SALDIRI YAPACAK"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: İran mutlaka bir saldırı yapacak. Süpersonik füzeleri var. Bu çok önemli bir şey.

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Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İsrail İran’a savaş ilan edebilir

"NETANYAHU'YU KİMSE KURTARAMAYACAK"

Artık ABD'nin buradaki devri bitti. İsrail ısrarla kıyamet harbini istiyor ama şu var kıyamete gidersen sen de kıyamet olursun. Galip geleceklerini zannediyorlar ama o kadar dar bir coğrafyada bir kere mümkün değil. Netanyahu çok yanlış sularda yüzüyor onu kimse kurtaramayacak. Yazık olacak İsrail halkına yazık olacak dünyadaki bütün Yahudilere.