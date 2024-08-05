Dünya diken üstünde! İran’ın saldırısı artık an meselesi mi? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İsrail İran’a savaş ilan edebilir

"NETANYAHU'YU KİMSE KURTARAMAYACAK"

Artık ABD'nin buradaki devri bitti. İsrail ısrarla kıyamet harbini istiyor ama şu var kıyamete gidersen sen de kıyamet olursun. Galip geleceklerini zannediyorlar ama o kadar dar bir coğrafyada bir kere mümkün değil. Netanyahu çok yanlış sularda yüzüyor onu kimse kurtaramayacak. Yazık olacak İsrail halkına yazık olacak dünyadaki bütün Yahudilere.