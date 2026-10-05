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Bakan Gürlek açıkladı: 9 ayda 294 suçlu Türkiye'ye getirildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Gürlek açıkladı: 9 ayda 294 suçlu Türkiye'ye getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında bulunan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, 9 ayda 294 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini, son 3 ayda ise 16 ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek, suçluların kaçsalar dahi adaletin takibinden kurtulamayacağı mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına ilişkin detayları A Haber muhabiri Şener Çetin canlı yayında aktardı.

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