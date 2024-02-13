13 Şubat 2024, Salı
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Dubai'de ikili görüşmeler! Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'nde ikili görüşmeleri de sürdürüyor. Onur konuğu olarak katıldığı program sonrası yatırım şirketleriyle buluşan Erdoğan BAE, Maldivler, Libya gibi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.