Dubai merkezli operasyonda hedef ne? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Biden düğmeye bastı! Dostları İYİ parti-CHP ve HDP...

Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK ve çeteleri kimler, nasıl bir araya getirdi? Suç çetelerinin komplo teorilerini kimler yazıyor? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına ses çıkarmıyor. Suç örgütleri neden operasyonun merkezinde? AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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