Dubai merkezli operasyonda hedef ne? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Biden düğmeye bastı! Dostları İYİ parti-CHP ve HDP...
Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK ve çeteleri kimler, nasıl bir araya getirdi? Suç çetelerinin komplo teorilerini kimler yazıyor? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına ses çıkarmıyor. Suç örgütleri neden operasyonun merkezinde? AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'ye karşı saldırılar 2023 öncesi neden hızlandı? Türkiye'ye yeni operasyonun sponsoru kim? Biden'ın göreve gelişinden sonra operasyonları kimler hızlandırdı? AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız: Pandeminin başlangıcı bana göre dünyada bir hastalık çıksın falan diye değil. Dünya ülkeleri sağlık açısından kontrol edilsin bir de ekonomik olarak sallayalım kim dökülüyor kim ayakta kalıyor görelim dediler. Ondan sonra kargaşa olması lazım insanlar kendini toplamaya fırsat bulamasın. Afirka'ya bir bakın Müslüman ülkelerinin hepsinde terörizm faaliyetleri arttı. Türkiye'de de bir teröristlik ortaya koymaları lazım. Bir kargaşa ortaya çıkarmaları lazım. Sistemi de sorguluyorlar ama asıl hedef Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı demokrasi dışı bir figür olarak göstermek.
Türkiye'yi yönetmeleri lazım. Ortadoğu dünyanın merkezidir, Türkiye de onun orta merkezidir. Türkiye'ye sahip olmayan Ortadoğu'ya sahip olamaz, Ortadoğu'ya sahip olmayan da dünyaya sahip olamaz. Bunların hepsini onlar biliyorlar.
BIDEN DÜĞMEYE BASTI
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: Biden düğmeye bastı ve onun Türkiye'deki dostları İYİ Parti, CHP ve HDP harekete geçti. Meral Akşener kahraman havalarına lider havalarına takınmış. Bir taraftan da HDP'ye bile akıl verir hale gelmiş. O tarafın liderliğine oynuyor.
HEPSİ PROJENİN PARÇASI
Avukat Serkan Toper: Türkiye'de FETÖ ile mücadeleyi konuşurken 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbeye zemin hazırlamak için Türkiye'de nefret iklimi oluşturuldu. Bu özellikle de sosyal medyada FETÖ'nün bot hesaplarıyla yapıldı. İki hedef vardı darbeye zemin hazırlamak ikinci hedefin de bugün ne olduğunu şimdi anlamlandırabiliyorum. Meral Akşener gibi kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bir siyasi lider partisini alıyor HDP ile yan yana getiriyor. Sayın Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan aynı merkezden bir projenin hayata geçirilmesi için adına demokrasi birliktelikleri dedikleri bir birliktelik yapıyorlar.
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