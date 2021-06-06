Dubai merkezli operasyonda hedef ne? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Biden düğmeye bastı! Dostları İYİ parti-CHP ve HDP...

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız: Pandeminin başlangıcı bana göre dünyada bir hastalık çıksın falan diye değil. Dünya ülkeleri sağlık açısından kontrol edilsin bir de ekonomik olarak sallayalım kim dökülüyor kim ayakta kalıyor görelim dediler. Ondan sonra kargaşa olması lazım insanlar kendini toplamaya fırsat bulamasın. Afirka'ya bir bakın Müslüman ülkelerinin hepsinde terörizm faaliyetleri arttı. Türkiye'de de bir teröristlik ortaya koymaları lazım. Bir kargaşa ortaya çıkarmaları lazım. Sistemi de sorguluyorlar ama asıl hedef Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı demokrasi dışı bir figür olarak göstermek.