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22.11.2019

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: CHP dizayn ediliyor! HDP ile kol kola olması kabul edilemez

A Haber’de konuşan Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’nin siyasi olarak dizayn edildiğine dair açıklamalarda bulundu ve çok sert sözlerle yüklendi. Önder Aksakal CHP’nin sol cenahtan ayrıldığını, içinin boşaltıldığını ve sözde Kürdistan açılımında bulunan HDP ile kol kola olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



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