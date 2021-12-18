Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var?

Terör, algı operasyonları, ekonomik saldırılar, yalan terörü... Neler oluyor? Ekonomi neden hedefte? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Türkiye'yi sıkıştırma politikasının amacı ne? Muhalefet asgari ücrete yapılan zammı nasıl itibarsızlaştırmaya çalışıyor? Akıllardaki sorunların cevaplarını ve gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Siyaset Bilimci Onur Erim ve Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.

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