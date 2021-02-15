Döviz rezervleri üzerinden amaç spekülasyon mu? Ekonomist Kerem Alkin A Haber’de yorumladı

Türkiye ekonomik saldırılara pandemi koşullarında tarihi bir mücadele veriyor. Ancak bu şartlarda yine bir kısım kriz tellalı Türkiye ekonomisi ile ilgili yanlış verilerle kara propaganda yapıyor. Kriz tellalları neden rezerv çarpıtması yapıyor? İhracat rakamlarını kimler çarpıtıyor? Akıllarda oluşan tüm sorulara Sabah yazarı ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber canlı yayınında cevap verdi.