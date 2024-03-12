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Dönemin CHP’li avukatı Çiçek: Görüntülerden daha önce bina alınmıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 00:04
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. O dönem CHP’nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında o görüntülere dair detayları anlattı.
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