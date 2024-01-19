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Donanmada gurur günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 13:30
Donanmaya dört yeni platform daha katılıyor. Yalova'da bugün, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla suya indirme töreni düzenlenecek. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan detayları aktardı.
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