Donanmada gurur günü

Donanmaya dört yeni platform daha katılıyor. Yalova'da bugün, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla suya indirme töreni düzenlenecek. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan detayları aktardı.

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