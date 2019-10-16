16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.10.2019

Donald Trump'tan flaş açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu." yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, "(Türkiye ve YPG/PKK) uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar (YPG/PKK) melek değil." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin DEAŞ ile de mücadele ettiğine değinerek, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Donald Trump'tan flaş açıklamalar
Donald Trump'tan flaş açıklamalar
Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar
“Askere selam 'Barış Pınarı' harekatına devam”
“Askere selam 'Barış Pınarı' harekatına devam”
İki Rus savaş gemisi sıcak bölgeye iniyor!
İki Rus savaş gemisi sıcak bölgeye iniyor!
YPG/PKK’ya ait insansız hava aracı düşürüldü
YPG/PKK’ya ait insansız hava aracı düşürüldü
İşte TSK'ya güç veren yerli ve milli silahlar....
İşte TSK'ya güç veren yerli ve milli silahlar....
Şırnak'a havan topu atıldı! Yaralılar var
Şırnak'a havan topu atıldı! Yaralılar var
İyi Parti'den CHP'ye Sezgin Tanrıkulu çağrısı: Gereğini yapın
İyi Parti'den CHP'ye Sezgin Tanrıkulu çağrısı: Gereğini yapın
Suriye Milli Ordusu Komutanı: Kürtler bizim kardeşimizdir
Suriye Milli Ordusu Komutanı: "Kürtler bizim kardeşimizdir"
Hükümetten yaptırımlara karşı flaş hamle
Hükümetten yaptırımlara karşı flaş hamle
PKK/YPG'nin mühimmat deposu vuruldu!
PKK/YPG'nin mühimmat deposu vuruldu!
Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Daha Fazla Video Göster