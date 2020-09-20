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Doğu Akdeniz’de diplomasi çözüm olacak mı? A Haber'de değerlendirdiler: Fransa'nın son provokasyon denemeleri

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Giriş: 20.09.2020 12:47
Güncelleme:20.09.2020 12:53
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de bundan sonra neler olacak? Diplomasi çözüm olacak mı? Almanya diyalog peşindeyken Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendini Napolyon sanmaya devam ediyor. Akdeniz Güvenliği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de bundan sonra neler olacak? Diplomasi çözüm olacak mı? Almanya diyalog peşindeyken Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendini Napolyon sanmaya devam ediyor. Akdeniz Güvenliği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz Güvenliği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Fransa'nın şu ana kadar sürdüregeldiği bu Akdeniz'deki AB içerisindeki politikalarına destek bulamaması üzerinden son kez bence bu provokasyonlarla bir deneme yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun üzerinden bir şekilde birlikte alınacak kararları etkileme fırsatı olur diye. Ama gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bunu başaramadı." dedi.

Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ise "Fransa şu anda bir tek şey yapabilir AB'yi yekpare parça olarak karşımıza çıkarabilir bu da imkansız. Mümkün değil bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.

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