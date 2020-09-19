19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğu yeniden açalım

Son dakika: Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğu yeniden açalım

Son dakika haberine göre lideri Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak 'deki krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğu yeniden açalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı.

Korsika'da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ünlü Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: Macron yanlış yolda SON DAKİKA: ÜNLÜ FRANSIZ SİYASET BİLİMCİ SAİNT-PROT: MACRON YANLIŞ YOLDA
İtalya ve İspanyadan dikkat çeken Türkiye uyarısı: Yavaşla Macron İTALYA VE İSPANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE UYARISI: YAVAŞLA MACRON
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: SÖMÜRGE ZİHNİYETİNİN TEMSİLCİSİ MACRON
Bataklığın içinde çırpınan Macron kendi pimini çekti!  Avrupadan da umduğunu bulamadı BATAKLIĞIN İÇİNDE ÇIRPINAN MACRON KENDİ PİMİNİ ÇEKTİ! AVRUPA'DAN DA UMDUĞUNU BULAMADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA